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Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü

İsrail'den İran'a beklenen misilleme gerçekleşti, nükleer ve petrol üretim tesisleri hedef alınmadı. Saldırılar sınırlı kalınca jeopolitik tansiyon geriledi ve Brent petrol %4'ün üzerinde düşüşle 72,50 dolara çekildi. Gözler içeride akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 15:10, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:18
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Petrol fiyatlarında yeni hafta sert düşüşle başladı. Haftalardır İsrail'in İran'a yapacağı misilleme, iki gün önce, piyasalar kapandıktan sonra gerçekleşti. Ancak İsrail'in petrol üretim ve nükleer tesisleri "hedef almaması" üzerine, petrol fiyatlarında da gerileme yaşandı.

%4'ÜN ÜZERİNDE GERİLEME

Tahran tarafı ise 'meşru müdafaa' haklarının saklı olduğunu bildirdi ancak İsrail'in saldırısını da önemsiz gösterdi. Böylece jeopolitik tansiyon bir miktar geriledi. Gelişmeler üzerine cuma 76,05 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün %4'ün üzerinde değer kaybederek 72,50 dolara geriledi.

ABD PETROLÜ DE DÜŞTÜ

ABD'de ham petrol varil fiyatı (WTI) da %4,5 düşüşle 68,50 dolar sınırına çekildi. Ülkede önemli bir enflasyon göstergesi olan petrol fiyatlarında yükseliş, Beyaz Saray tarafından da istenmiyor. Bu sebeple ABD'de, özellikle seçim öncesinde Orta Doğu'daki gerilimlerin "sınırlı kalması" önemsiyor.

GÖZLER AKARYAKIT FİYATLARINDA

Petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler üzerine içeride de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yükseldi. 28 Ekim 2024 benzin fiyatı, İstanbul Avrupa yakasında 42,86 TL ve motorin (mazot) fiyatı da 42,76 TL'den satılıyor. Geçen hafta da benzine 1,81 TL ve mazota 1,54 TL indirim gelmişti.

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