Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!

S.M.U'nun, okulda başka bir öğrenciyle problem yaşayan K.Ş'nin velisini aradığı ancak ailenin okula gelmediği, Müdür Yardımcısı'nın aileyle telefonla görüşmesi sonrası K.Ş'nin sözlü hakarette bulunarak okuldan ayrıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmada, okulun öğrencisi K.Ş'nin sağlık sorunları nedeniyle ilaç kullandığı ve bu ilaçları Müdür Yardımcısı S.M.U'nun kontrolünde aldığı belirlendi.

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