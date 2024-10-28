Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı!
Sports Digitale'in haberine göre; Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı. Genç teknik adam, yeşil beyazlı takımdaki görevine 2024 yılının nisan ayında başlamıştı.
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 16:08, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:09
Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı'nın görevine son verildi. Üst üste alınan mağlubiyetler sonrası takımdaki geleceği tartışılan Çamdalı ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Yeşil beyazlı ekipte yönetim kurulu yaptığı toplantının ardından hoca değişikliğine karar verdi. Ali Çamdalı'ya ayrılık bildirilirken kısa bir süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.
Türkiye Kupası 3. turunda Konyaspor deplasmanda oynayacağı Elaziz Belediye maçına Cem Bağcı ile çıkacak.
Yeşil beyazlı ekip Ali Çamdalı yönetiminde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 11 puan toplamayı başarmıştı.