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11 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün 'asli kusurlu' olduğu belirlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında 9 Ağustos 2024 sabahı köprü ayağına çarpan otobüsteki 11 kişinin ölmesi, 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin bilirkişi raporunda, kazanın otobüs şoförü Çetin Karayel'in şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamasından kaynaklandığı ifade edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 16:29, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:59
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11 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün 'asli kusurlu' olduğu belirlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında 9 Ağustos 2024 sabahı köprü ayağına çarpan otobüsteki 11 kişinin ölmesi, 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin bilirkişi raporunda, kazanın otobüs şoförü Çetin Karayel'in şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamasından kaynaklandığı belirtildi.

Makine ve elektrik mühendisleri ile trafik bilirkişilerinden oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti, hazırladıkları raporu kaza soruşturmasını yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Bilirkişiler raporu, takograf kayıtlarının yanı sıra aracın yola ilk çıktığı andan kaza anına kadarki PTS kayıtları, güzergahtaki kamera kayıtları ile otobüsün giriş yaptığı benzin istasyonu ve dinlenme tesislerindeki kameraları inceleyerek hazırladı.

Raporda, seferde "24 saat süresince bir sürücünün aralıklarla en fazla 9 saat sürüş yapabileceği" kuralının dikkate alınmadığı, dolayısıyla en az 3 sürücü ile seyahate başlanmadığı belirtildi.

Araç üzerinde incelemeler, kaza tespit tutanağı, takograf kayıtları, olay yeri krokisi ve tanık beyanının değerlendirildiği ifade edilen raporda, "kazanın temel nedeninin sürücü Çetin Karayel'in kazaları önleme ve trafik güvenliği adına, otobüsünü sevk ve idare ederken, yüksek özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranarak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemesi" olduğu bildirildi.

- Şoför kazada "asli kusurlu"

Raporda, dosyadaki kaza görüntülerinin de arasında bulunduğu delillerden anlaşıldığı üzere, araç seyrettiği sırada yalpaladığı, arkadan gerisinden gelen araç sürücüsünün, otobüs şoförünü uyarmak amacıyla selektör yaptığı, yolcuların ise ifadelerinde sürücünün uyuduğunu beyan ettikleri aktarıldı.

Aklıselim, tecrübeli, tehlike ve riskleri öngörebilecek durumdaki şoförün aracın yük ve teknik özelliğine; görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymadan seyretmemesi gerektiği ifade edilen raporda, şoförün ilerisindeki yol ve trafik durumuna yeterli ölçüde dikkatini veremediğinden aracının kontrolünü kaybettiği bildirildi.

Otobüsün şeritten çıkarak orta refüje düştüğüne dikkat çekilen raporda, "(Şoförün) Aracının fren tertibatını kullanmaya fırsat bulmadan Olukpınar Köprüsü ayaklarına çarpmasıyla sürücü müteveffa Karayel'in soruşturma konusu trafik kazasının meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Karayel, yönetimindeki 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü 9 Ağustos saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkisinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarpmıştı.


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