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Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'ucuz et' uyarısı!

Tarım ve Orman Bakanlığı her gün taklit ve tağşiş listesini yayınlarken, listelerde kıyma diye satılan ürünlerin içinden çıkanlar mide bulandırıyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ise ucuz ete karşı uyardı. Ucuz et fiyatlarıyla ilgili çağrı yapan Yardımcı, "Bugün 550-600 lira normal bir fiyat ama billboardlarla duyurdukları rakamlarla kıyma satılmaz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 16:32, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:26
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Bakanlık et ve kıyma gibi ürünlerde halkın sağlığını tehlikeye atan işletmeleri bir bir ifşa ediyor. Öte yandan Türkiye Kasaplar Federasyonu da ucuz et fiyatları ile ilgili uyarıyor.

Yardımcı, yol kenarlarında satılan etlere dikkat çekerek, "Sağlam olabilir, görüntüde güzel bir hayvan olabilir ama hastalığını kimse bilmez. Biz bunlara kontrolsüz kaçak diyoruz, çünkü damgası yok, tahlili yok, sağlık raporu yok. Hem vergiden kaçıyor hem de esnaftan daha düşük fiyata satıyor. Kaçak kestiği zaman masrafı olmuyor, o yüzden ucuza et veriyor. Vatandaşa diyoruz ki, 'ucuz verilen eti almayın'. Mahalle kasaplarından kendi yerel kasaplarınızdan et alın." ifadelerini kullandı.

'Bu rakamlara kıyma satılmaz'
Tüketici algısını hedef alan reklamlarla vatandaşın sağlığının tehdit edildiğini savunan Yardımcı, "Biz istiyoruz ki herkes etini faturalı alsın, sağlıklı alsın ve eşit şekilde rekabet etsin. Bizim en büyük denetçimiz vatandaştır. Eğer kötü ürün verirsen bir daha gelmez, o en büyük cezadır. Ucuz etin yahnisi yavan olur. Bugün 500-600 liradan aşağı satılan et maliyeti fiyatına satılmıyordur. Billboardlarla duyurdukları rakamlarla kıyma satılmaz. Reyondaki ete 580 lira, kıymaya 290 TL yazıyor. Halk günü yapıyormuş, öyle bir şey yok" diye konuştu.

'Gelen zamlar etin üstüne geldi'
Girdi fiyatlarının artmasıyla küçük esnafın zincir marketler altında ezildiğini de belirten Osman Yardımcı, girdi fiyatları düşmediği için et fiyatının da düşmediğini kaydetti. Geçtiğimiz aylarda 700 TL'ye çıkan et fiyatının 550 liraya düştüğünü hatırlatan Yardımcı, şöyle devam etti:
"Hiç girdilerden bahseden oluyor mu? Esnaf bu kadar girdi ücretiyle, işçi sigorta masrafını da eklediği zaman etin kilosuna yüzde 50 yüzde 55 fiyat farkı biniyor. Et fiyatları 700 liraydı, 550-600 liraya düştü. 150 lira kilo zaten ucuzladı. Ama neden daha çok ucuzlamıyor? Çünkü girdilerin hesabını yapmıyorlar. Elektriğimiz, sigorta ücretimiz, kiramız yerinde dursmadı, gelen zamlar etin üstüne bindi. Asgari ücretin on yedi bin lira olduğu yerde 550-600 liralık et pahalı gelir, çünkü insanlar bir kilo et parasına çalışıyorlar."

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