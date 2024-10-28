Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

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