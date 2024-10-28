Kendisini polis olarak tanıtan kişiyle 2 arkadaşı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de polis uygulamasında kendisini polis olarak tanıtan kişi ile yanındaki 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Oruçreis Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çakar tertibatlı aracın sürücüsü durduruldu.

Araçtaki kişilerin D.İ.(18), H.E.(21) ve G.Y.(19) olduğu belirlenirken, şüpheli D.İ. ekiplere kendisini polis memuru olarak tanıttı.

Yapılan incelemede, polis memuru olmadığı belirlenen şüpheliyle yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 3 el telsizi, biber gazı, 5 sahte kurum kimliği, airsoft (oyuncak) tabanca, çakar tertibatı ve 2 kulaklık ele geçirildi.

Araç sürücüsü G.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "araca sahte plaka takmak veya kullanmak" ve "mevzuatta belirtilen ışık veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddelerinden 45 bin lira para cezası verildi.

Şüpheliler, "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edildi.







