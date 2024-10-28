Çakarlı araç kullanan yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı

Plakası tespit edilen çakarlı aracın sürücüsünün O.Y. olduğu tespit edildi. 'Kamu Düzenini Bozmak', suçundan gözaltına alınan O.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul emniyeti, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında "İstanbul'da çakarlı araç süren yabancı uyruklu şahıs" başlığı ile yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

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