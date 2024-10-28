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Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği kent merkezi ve ilçelerindeki bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 17:46, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:47
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Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler ve Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 29 Ekim-12 Kasım 2024 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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