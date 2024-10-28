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Dini nikahla yaşayıp ayrıldığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Evin Demirtaş'ı (47), sokakta tabancayla vurarak öldüren Abdullah Şeyhmusoğlu (70) yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 18:34, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 18:35
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Dini nikahla yaşayıp ayrıldığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, 22 Ekim akşamı Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde gerçekleşti. Abdullah Şeyhmusoğlu, bir dönem birlikte yaşadığı Evin Demirtaş ile ayrıldıktan sonra barışma girişiminde bulundu. Ancak, Demirtaş'ın bu teklifi reddetmesi üzerine Şeyhmusoğlu, Demirtaş'ı takibe aldı ve geçeceği sokakta beklemeye başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI
Yaklaşık iki saat boyunca bir kıraathanede oturan Şeyhmusoğlu, Demirtaş'ı gördüğünde yanına yaklaştı ve yanında taşıdığı tabancayı çıkardı. Demirtaş, silahı fark edince kaçmaya çalıştı, ancak Şeyhmusoğlu, onu takip ederek peş peşe ateş etti. Olayın ardından kaçan Şeyhmusoğlu'nun peşine, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri düştü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Evin Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirtaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edilerek defnedildi.

TUTUKLANDI

Bu arada, Şeyhmusoğlu'nun kıraathanede beklediği ve cinayeti işlediği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Şeyhmusoğlu'nu olayda kullandığı silahla birlikte bir arkadaşının evinde yakaladı. Gözaltına alınan Şeyhmusoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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