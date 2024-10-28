Kastamonu'da 12 bin yıllık siyez buğdayı ekimi başladı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, "buğdayın atası" olarak bilinen ve geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayının ekimine başlandı. Coğrafi işaretli olan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez, İhsangazi'de yaklaşık 12 bin dekar alanda toprakla buluşuyor.

Siyez üreticilerinden Sebahattin Ciğerci, 2024-2025 sezonu için yaklaşık 90 dekar alanda siyez ekimi yaptığını belirtti.

Ciğerci, "Hasat sonrası buğdayı işleyerek siyez unu, siyez makarnası ve siyez eriştesi gibi çeşitli ürünler elde ediyoruz. Bu ürünlerle hem aile ekonomimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Şu anda ekim şartları oldukça iyi" dedi.

Genç çiftçi Yasin Ciğerci de hava koşullarının ekim için uygun olduğunu vurgulayarak, siyez buğdayının toprağa tutunabilmesi için nemli günleri tercih ettiklerini belirtti.

Ciğerci, "Bugün siyez buğdayımızı tarlayla buluşturuyoruz. Siyezin içerisinde yabancı madde olmaması için önceden temizleme işlemi yapıyoruz. Allah nasip ederse ağustos ayında hasadını yapacağız" şeklinde konuştu.

Ciğerci ayrıca genç çiftçilere çağrıda bulunarak, "Herkes toprağına sahip çıksın ve tarımsal ürünlerine değer versin. Ben de siyez buğdayına sahip çıkıyorum" ifadelerini kullandı.