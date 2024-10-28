'SİPER' envantere girdi

Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi.

Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Haluk Görgün, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Görgün, "Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak" dedi.

SİPER sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek.

Görgün, SİPER Ürün-2 Sistemi geliştirme çalışmalarının da devam ettiğini duyurdu. Görgün, "Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun" mesajını paylaştı.