MEB, öğretmen atamasında sıralamaları da açıklayacak
MEB, sözlü sınav sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Sonuçlara itiraz süreci bugün başladı ve 1 Kasım'a kadar devam edecek. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, 14 Kasım'da başlayacak atama tercihleri esnasında adayların tercih ekranlarında yer alacaktır.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 19:14, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 19:56
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarını 25 Ekim 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden adayların erişimine sundu.
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında kabul edilecek ve itirazların değerlendirilmesi 11 Kasım'da tamamlanacak.
İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar,
14 Kasım'da başlayacak atama tercihleri esnasında adayların tercih ekranlarında
yer alacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı, itiraz süresi sona erdikten sonra, tercih aşamasında 20 bin öğretmen atamasında sıralamaları da açıklayacak.Edip Üzen (@edipuzen) October 28, 2024