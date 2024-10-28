İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısının ardından 'yeni çözüm süreci' tartışmaları başlarken terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan'la görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı.

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan'ın PKK lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmede üç maddenin öne çıktığı belirtiliyor.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda (MA) yer alan habere göre, görüşmede Abdullah Öcalan'ın güncel gelişmelere ilişkin yorumlarda bulunduğu kaydedildi.

Sözcü Gazetesinde yer alan haberde, Abdullah Öcalan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını önemli bulduğunu, olanakların oluşması durumunda sorunun barışçı demokratik yollarla çözüme gücüne sahip olduğunu ifade ettiği belirtildi. Haberde, "Yeni bir süreç gündeme gelmemiş ve buna ilişkin bir değerlendirmesi olmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Öcalan'ın "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" değerlendirmesi dışında herhangi bir çağrısı olmadığı dile getirildi.