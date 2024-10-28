Bankonun üzerinden atladı, doktora saldırdı! Serbest bırakıldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir hastanede görev yapan doktor, hastane içerisinde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

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