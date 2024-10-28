Bankonun üzerinden atladı, doktora saldırdı! Serbest bırakıldı
İstanbul Şişli'deki bir hastanede görev başındaki doktora saldıran kişi, bankonun üzerinden atlayarak doktoru yumruklamaya çalıştı. Gözaltına alınan saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 20:51, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 20:54
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir hastanede görev yapan doktor, hastane içerisinde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.
Saldırganın, bankonun üzerinden atlayarak doktoru yumruklamaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
#ÖZELHABER I Bankonun üzerinden atladı, doktora saldırdı!Ekol TV (@ekoltvv) October 28, 2024
İstanbul Şişlide bir hastanede doktor, görevinin başında saldırıya uğradı.
Saldırgan, bankonun üzerinden atlayarak doktoru yumruklamaya çalıştı!
Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. pic.twitter.com/X2KiZaGcou