Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Çanakkale Valiliği bu kararı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, beklenen yağışların gerçekleşmemesi, kuraklık ve riskli meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle aldı.

Çanakkale Valiliği, 6 bin 831 sayılı kanun gereği görevliler haricinde ormanlara giriş yasağının 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

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