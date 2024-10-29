DMM, 'Mahkeme kararına göre Yurtta Sulh Konseyi yokmuş' iddiasını yalanladı

Okullarda 'Kızılay öğretmeni' dönemi başlıyor
Okullarda 'Kızılay öğretmeni' dönemi başlıyor
Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor
Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor
Ekonominin kasım ajandası yoğun
Ekonominin kasım ajandası yoğun
Erdoğan: Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz
Erdoğan: Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz
Her iki firmadan biri merdiven altı
Her iki firmadan biri merdiven altı
Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı
Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı
Taklitçi Kasımı bekliyor
Taklitçi Kasımı bekliyor
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Ekonomistlerden asgari ücret zammı için çağrı
Ekonomistlerden asgari ücret zammı için çağrı
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'ucuz et' uyarısı!
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'ucuz et' uyarısı!
Yenidoğan çetesi hakkında 350 şikayet geldi
Yenidoğan çetesi hakkında 350 şikayet geldi
Yolcu treni beton pompasına çarptı: 1 makinist öldü
Yolcu treni beton pompasına çarptı: 1 makinist öldü
Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü
Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü
Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel
Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel
Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur
Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur
Bakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptık
Bakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptık
9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor
9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Maliye eski tip POS cihazı kullananların kapısını çalacak
Maliye eski tip POS cihazı kullananların kapısını çalacak
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri
16 bin kırsal mahalle 2026'da vergiyle tanışacak
16 bin kırsal mahalle 2026'da vergiyle tanışacak
İlk Evim'e kaldığı yerden devam
İlk Evim'e kaldığı yerden devam
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DMM, 'Mahkeme kararına göre Yurtta Sulh Konseyi yokmuş' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan "Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği karara göre, 'Yurtta Sulh Konseyi' yokmuş." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 07:08, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 07:09
Yazdır
DMM, 'Mahkeme kararına göre Yurtta Sulh Konseyi yokmuş' iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği kararın gerekçesinde 'Yurtta Sulh Konseyi'ne ilişkin tespitlerde bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kararda, 'Örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı konuşmadan gerekli mesajı alan örgüt üyelerinin kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandırdıkları ve 15 Temmuz 2016'da bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır' tespitine yer verilmiştir."

Ayrıca, Yargıtay'ın kararında da bu konudaki değerlendirmelere yer verildiği bildirilen açıklamada, kararda "Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki 'Yurtta Sulh Konseyi' adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır." ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber