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Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek

Cumhur İttifakı 'Terörsüz Türkiye'de kararlı. Erdoğan "Öcalan örgütün lağvedildiğini haykırsın" çıkışı için Bahçeli'yi tebrik etmiş.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 07:35, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 07:19
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Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terörün bitirilmesi ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye'nin elinin güçlendirilmesi amacıyla, yaptığı çıkışlar konusunda AK Parti'de kafalar netleşti. MHP lideri Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'ın PKK'yı lağvetmesi durumunda 'Umut Hakkının' gündeme gelebileceğini söylemesinden sonra, birkaç gündür AK Parti'den bu konuda daha net açıklamalar gelmeye başladı.

AK Parti içinde büyük oranda, Bahçeli'nin çıkışına yönelik 'tam destek' var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de "Sayın Bahçeli'nin o açıklamalarının, sonuna kadar arkasındayız. O açıklama millet için, vatan için, ülke için yapılan bir duyurudur" sözleri ile partisinin tutumunu açıklayan ilk isimlerden biri olmuştu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Bahçeli'yi konuşmasından dolayı tebrik ettiği belirtiliyor. Ancak Bahçeli'nin konuşmasından daha önceden bilgisi olup olmadığı konusunda parti içinde farklı görüşler bulunuyor. AK Parti'de büyük çoğunluk, Bahçeli ile Erdoğan'ın 'terörsüz Türkiye' konusunda atılacak adımları istişare ettiğini, son açıklamaların da bu çerçevede yapıldığını düşünüyor.

"BİZİM İÇİN KIYMETLİ"

AK Parti kaynakları, Cumhur İttifakı içinde 'terörsüz Türkiye' için tam bir mutabakat olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar ne zaman bu konularda bir tartışma olsa, 'MHP izin vermez, AK Parti adım atamaz' şeklinde kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyordu. O sebeple bu çıkışın Sayın Bahçeli tarafından yapılmış olması, bizim açımızdan çok kıymetli. Hiç konuşmayanlar bile artık bu mesele hakkında konuşmaya başladı. Bu süreç; Orta Doğu'daki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Çevremizde bu kadar şey yaşanırken, hiçbir şey olmamış gibi bekleyemeyiz. Önümüzdeki günlerde, DEM Parti, İmralı, Kandil ve diğer unsurların pozisyonu tam olarak ortaya çıkar. ABD veya İsrail ile yol yürümeye devam edecekler mi görülecek. Türkiye, burada 'siyonist plana Kürtleri kurban etmem' diyor ve Kürt vatandaşlarımızı sömürenlere de bir fırsat veriyor" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirirken, "İşin özü terörsüz ve şiddetsiz bir Türkiye'ye ulaşmaktır. Bunun da imkan dahilinde olduğu görülüyor. Bu imkan; Devletin terörü tasfiyeye ilişkin sürecine katkı yapması gereken ve bunun için terör vesayetinden kurtulmak zorunda olan siyasi sorumlular tarafından doğru kullanılırsa, infaz hukukuna ilişkin konular elbette konuşulabilir" diye konuştu.

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