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Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı

İstanbul'da bir estetik doktoru İkitelli'de bulunan 'Batı Bahat' adlı hastaneyi satın almak için yetkilileriyle görüştü. 2.5 milyon dolara anlaşan doktor 1 milyon dolar ödeme yaptı. Doktorun bir süre sonra görüşme yaptığı kişilerin hastanenin sahipleri olmadığını ve yalan söylediklerini öğrenince dolandırıldığını fark etti. Silahla tehdit edilen doktor savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 08:30, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 08:48
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Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı

Estetik doktoru M.Y. özel bir hastane satın almak için harekete geçti. İstanbul İkitelli'de bulunan 'Özel Batı Bahat' isimli hastanesinin yetkilileriyle görüşen doktor 2,5 milyon dolarla hastanenin satışı konusunda anlaştı. Doktor yaptığı araştırmada görüşme yaptığı kişilerin hastanenin sahipleri olmadığını öğrenince dolandırıldığını fark etti.

Olay geçtiğimiz Mayıs ayında meydana geldi. Doktor M.Y, Şeyhmuz Güneşlioğlu adlı kişiden hastane sattığını öğrenerek kendisiyle irtibata geçti.

Güneşlioğlu, iddiaya göre İkitelli'de bulunan 'Özel Batı Bahat' isimli hastanenin kendisine ait olduğunu ve satmak istediğini söyledi.

1 MİLYON DOLAR ÖN ÖDEME VERDİ

Taraflar arasında yapılan toplantıların ardından doktor M.Y. 2.5 milyon dolar bir bedel karşılığında hastanenin işletmesinin kendilerine geçmesi konusunda anlaşma sağladı. İki şirket yetkilisi karşılıklı imzaladığı sözleşmelerin ardından 1 milyon dolar ücreti de ön ödeme yaptı.

Ödeme sonrası hastaneyi görmek isteyen doktor M.Y. hastanede yaptığı incelemelerde 7 katlı binanın içerisinde inşaat olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen doktor, yaptığı araştırmalar sonrası hayatının şokunu yaşadı.

HASTANE SAHİBİ FARKLI ÇIKINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Söz konusu hastanenin anlaşma yaptığı Şeyhmuz Güneşlioğlu isimli şahsa ait olmadığını öğrenen doktor M.Y. söz konusu hastanede Güneşlioğlu'nun kiracı olduğunu tespit etti. Durumu karşı tarafa ileten doktor M.Y., yaptıkları ödemenin kendilerine iade edilmesini talep etti. İkili arasında alacak verecek meselesinin doğması üzerine doktor M.Y., avukatı aracılığıyla hem alacak davası açtı hem de dolandırılmaya çalışıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

BAŞKASINA AİT HASTANEYİ SATMAYA ÇALIŞTILAR

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, doktor M.Y. ile Şeyhmus Güneşlioğlu arasında Küçükçekmece İkitelli'de bulunan 'Batı Bahat' ismindeki hastanenin kiralanması ve hastane işletme ruhsatının devrine ilişkin bir sözleşme imzalandığı, bu sözleşme kapsamında doktor M.Y.'nin Güneşlioğlu'na 1 milyon dolar teminat ve depozito bedeli olarak ödeme yaptığı belirtildi. Dilekçenin devamında ödeme yaptıktan sonra söz konusu hastanenin işletme ruhsatının şahsa ya da şahsın temsil ettiği Güneş Sağlık A.Ş., adına olmadığının açığa çıktığı, söz konusu hastane işletme ruhsatı başka bir şirkete ait olup şahıs kendisine ait olmayan bir malı doktor M.Y.'ye satma suretiyle dolandırıcılık suçu işlediği ifade edildi.

DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Dilekçede ayrıca dolandırıcılık faaliyetinde bulunan Şeyhmuz Güneşlioğlu'nun buna benzer daha önceki süreçlerde de farklı doktorlara hastaneyi sattığı ve ortaya çıktığı iddia edildi. Güneşlioğlu'nun kendisine ait olmayan ruhsat ile tıbbi cihaz firmalarını dolandırdığı bu kapsamda dolandırıcılıktan da yargılandığı ve hakkında mahkumiyet kararı çıktığı anlatıldı. Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

ATAKAN IRMAK

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