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Sunucu Şükran Karaoğlan'a tehdit: Seni Bergen gibi yaparım

Kendisini nüfuz sahibi ailelerle irtibatlı göstererek yurtdışı satış vaadinde bulunan Ali T., kadın girişimci Şükran Karaoğlan'a dehşet yaşattı. Şüphelinin cezalandırılmasını isteyen Karaoğlan, uzaklaştırma talebinde bulundu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 08:38, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 08:29
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Sunucu Şükran Karaoğlan'a tehdit: Seni Bergen gibi yaparım

Ticaretle de uğraşan sunucu Şükran Karaoğlan, dolandırıcıların hedefi oldu. İddiaya göre eşinin hakim olduğunu, Yargıtay'da bulunan tanıdıkları sayesinde para karşılığında dosyaları kapatabildiğini ve Arabistan Kraliyet ailesinde tanıdıkları olduğu söyleyen Ali T. bir süre önce Şükran Karaoğlan ile ticaret yapmak istedi.

Bu güven aşısının ardından Karaoğlan, ticaretini yaptığı markanın birkaç ürün numunesini Ali T'ye vererek yurt dışında satış yapılması konusunda ilk adımı attığını düşündü.

Ali T. çok geçmeden "Ürünlerin çok beğenildi, çok sipariş aldı" diyerek sunucuyu ümitlendirdi ardından da "Sen de para çoktur" sözleriyle sözde yurtdışına gidecek ürünlerin masrafları için para istedi.

Durumu şüpheli bulunan kadın, Ali T'den uzaklaşmaya başladı. Ancak Ali T. bu sefer sunucun aile üyeleri ve arkadaşlarını hedefine aldı. Yalan sözlerle sunucunun arkadaşından 20 bin lira alan Ali T, Karaoğlan'ı tehdide girişti.

"SENİ BERGEN GİBİ YAPARIM KÖR GEZERSİN"

Ali T'nin "Bu parayı vermezsen seni bitiririm. Daltonlar'a vurdurturum. Sana iftira atarım kariyerin biter. Seni Bergen gibi yaparım kör gezersin" şeklindeki tehditlerle şok yaşayan Şükran Karaoğlan savcılığa başvurarak maddi ve manevi olarak yıprandığını ve korkudan evden çıkamadığını beyan etti.

Ali T'nin farklı numaralardan arayarak tehdit ettiğini ve ailesinin de etkilendiğini dilekçesinde anlatan Karaoğlan, "Can güvenliğim yok. Başıma bir şey gelirsen bu şahıs sorumludur" diyerek şikayetçi oldu.

Şüphelinin cezalandırılmasını isteyen Karaoğlan, uzaklaştırma talebinde bulundu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Deniz YUSUFOĞLU

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