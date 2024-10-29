Türkiye'de bu gecenin en soğuk yeri o köy oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk noktası gece eksi 11,1 derece ile Hacıömer köyü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:

Kayseri, Tomarza - 10,2

Sivas, İmranlı - 9,9

Ardahan, Göle - 9,8

Ağrı, Eleşkirt - 9,5

Erzincan, Refahiye - 8,2

Kars, Kars Harakani Havalimanı - 8,0

Nevşehir, Derinkuyu - 7,7

Rize, Çamlıhemşin, Palovit Yaylası - 7,5

Van, Çaldıran, Bezirhane köyü - 7,5

Artvin, Yusufeli, Yaylalar köyü - 7,4

Bolu, Batı Karadeniz Orman Arş. - 7,1

Malatya, Kuluncak - 6,8

Bayburt, Demirözü, Beşpınar köyü - 6,5