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Türkiye'de bu gecenin en soğuk yeri o köy oldu

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde geceleri soğuk hava etkisini artırdı. Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 11,1 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünde kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 09:34, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:37
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Türkiye'de bu gecenin en soğuk yeri o köy oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk noktası gece eksi 11,1 derece ile Hacıömer köyü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:

Kayseri, Tomarza - 10,2

Sivas, İmranlı - 9,9

Ardahan, Göle - 9,8

Ağrı, Eleşkirt - 9,5

Erzincan, Refahiye - 8,2

Kars, Kars Harakani Havalimanı - 8,0

Nevşehir, Derinkuyu - 7,7

Rize, Çamlıhemşin, Palovit Yaylası - 7,5

Van, Çaldıran, Bezirhane köyü - 7,5

Artvin, Yusufeli, Yaylalar köyü - 7,4

Bolu, Batı Karadeniz Orman Arş. - 7,1

Malatya, Kuluncak - 6,8

Bayburt, Demirözü, Beşpınar köyü - 6,5

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