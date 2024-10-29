108 yıllık tarihi lisenin ışıkları hiç sönmüyor

1916 yılında Sivas Öğretmen Okulu adı altında hizmet vermeye başlayan Tarihi Selçuk Anadolu Lisesi, 108 yıldır eğitim ve öğretime hizmet veriyor. Yıllardır eğitim seviyesi yüksek ve başarılı öğrenciler yetiştirmeyi ilke edinen okul, hayata geçirdiği proje ile Türkiye'ye örnek oluyor. Öğrencilere sabah 08.00 ile 15.30 arasında eğitim ve öğretimin verildiği okul, ders bitiminden sonra da üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri misafir ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrenciler, saat fark etmeksizin okula gelerek ders çalışabiliyor. Evde uygun çalışma ortamı bulamayan öğrenciler için düşünülerek hayata geçirilen projede, çeşitli branş öğretmenleri de çalışma alanında öğrencilere yardımcı oluyor. Çorba, çay, kahve ve atıştırmalıkların öğrencilere ücretsiz verildiği tarihi lisenin ışıkları, günün ilerleyen saatlerine kadar yanıyor. Öğrencilerin başarısını artırmaya yönelik hazırlanan proje, velilerden büyük destek görüyor.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bunu gerektiriyor"

Proje ile ilgili bilgiler veren Selçuk Anadolu Lisesi Müdürü Davut Ataman, "Selçuk Anadolu Lisesi 108 yıllık tarihiyle Türkiye'nin ve Sivas'ın en köklü kurumlarından biri olup yetiştirmiş olduğu öğrenciler ve bürokratlarla Türkiye'nin geleceğine ışık tutan önemli bir kurumdur. Öğrencilerle ve velilerle yapmış olduğum görüşmelerde çocukların böyle bir eksiği olduğunu tespit ettim. Bu eksikliği gidermek adına yapmış olduğum veli ziyaretlerinde ise öğrencilerin ders çalışması ile ilgili sıkıntılarının olduğunu gördüm. Öğretmenlerimle yapmış olduğum istişare sonucunda öğrencilerim gece geç saatlere kadar ne zaman isterse okulumuz açıktır. Ayrıca öğretmenlerimiz gelip anında öğrencilerimizin sorularını çözebiliyor ve konu anlatımları yapabiliyor. Bu uygulama bakanlığımız tarafından en iyi örnekler kategorisinde alınarak, tüm Türkiye'ye örnek olarak gösteriliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli zaten bunu gerektiriyor. Eğitimin dört duvarla ya da belirli saatler arasında sınırlandırmak çok yanlış. Türkiye Yüzyıl Maarif modelinde de amacı düşünen, okuyan, okuduğunu anlayan, sorumluluk sahibi, milli manevi değerleri önemseyen erdemli bireyler yetiştirmektir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bizim de asli görevimizdir. Öğrencilerimize bir kelime daha fazla öğretmenin, bir soru daha fazla çözdürmenin onlara en uygun ve en ideal ortamı hazırlamanın derdindeyiz. Öğrencilerimize ev ortamı sağlamak için burada öğle yemeklerini, çaylarını, keklerini ve meyvelerini veriyoruz. Öğrencilerimize en uygun ortamı öğretmenlerimizin gözetiminde ve bizzat ben de başlarında olarak sağlıyoruz. Onların da gayret ve çabalarıyla bizlere geri dönüş oluyor. Velilerimiz bu uygulamadan çok memnun. Öğrencilerimizin her geçen gün sayıları artıyor. Bu proje tüm Türkiye'ye örnek teşkil etti. Günde yaklaşık 10-15 tane velimiz arıyor ve okula geliyorlar. Ev ortamında çalışma imkanı bulmayan öğrencilerimizin en iyi imkanı burada gördükleri için buraya geliyorlar ve burada çalışıyorlar. Biz de burada bulunarak öğrencimiz bir konuyu anlamadığında öğretmenimiz hemen müdahale ediyor. Öğrencimiz soruyu çözemediğinde hemen öğretmenimiz yardımcı oluyor. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Öğrencilerimiz geç saatlere kadar istedikleri kadar çalışma imkanı buluyorlar" dedi.

"Geç saatlere kadar dersimize çalışabiliyoruz"

Öğrencilerden Ali Eren Çakır, "Bizim normalde saat 15.30'da dersimiz bitiyor. Burada dersten sonra yemek, çay, kahve ve kek gibi çeşitli imkanlardan yararlanarak geç saatlere kadar dersimize çalışabiliyoruz. Bu imkan bizim için çok yararlı oldu. Çünkü ben de dahil olmak üzere bazı arkadaşlarımın evde düzgün bir çalışma ortamı yok. Bunun için öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Burada öğretmenlerimiz bulunarak bizlere soruları çözmemizde yardımcı oluyorlar ve bize destek veriyorlar. Çalışmalarım öncekine göre çok daha iyi seviyede. Bu proje daha yeni başladığı için bunun çok fazla etkisi oldu açıkçası. Hedefim, ODTÜ Makine Mühendisliğini kazanmak. Umarım başarılı olurum" diye konuştu.

"Burada ders çalışma verimimiz gerçekten çok artıyor"

Eslem Berra Karasubaşı ise, "Bu projenin çok nitelikli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada ders çalışma verimimiz gerçekten çok artıyor. Hocalarımızın sağladığı imkanlar gerçekten çok iyi durumda. Burada farklı branşlardan öğretmenlerimiz bizimle birlikte nöbete kalıyorlar. Soru çözerken takıldığımda öğretmenlerime danışabiliyorum. Arkadaşlarımızla birlikte burada birlikte çalıştığımız için çok verimli bir ortam oluyor. Bu da açıkçası bana çok katkı sağlıyor. Dersten çıktıktan sonra buraya gelip dersimizi çalışmaya başlayabiliyoruz" dedi.