Altının gramı 3 bin 38 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 24 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin 38 lira seviyesinde. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 590 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 755 dolardan işlem görüyor.

ABD'de bu hafta açıklanacak yoğun makroekonomik veri takvimi öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

Ülkede ekonominin "yumuşak iniş" ihtimali yatırımcıların odağında kalmayı sürdürse de enflasyonla mücadelede Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinin yakından takip edileceğini kaydederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatı hakkında daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 70 olarak fiyatlanıyor.

Bugün, yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 720 dolar seviyesinin destek, 2 bin 760 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.