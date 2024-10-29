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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 10:58, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:00
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin belirli süreyle yapılamayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, Dolmabahçe Sarayı önünden 11.45'teki saygı duruşu ile başlayacak.

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı, İstanbul Boğazı'ndaki Cumhuriyet Kupası etabı ile tamamlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle askıya alınan seferler şöyle;

Kuzey-güney: 00.20-19.20

Güney-kuzey: 10.00-23.59

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