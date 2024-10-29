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Yozgat'ta gübre çukuruna düşen 3'üncü kişi de öldü

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dün bir ahırdaki gübre çukuruna düşen ve gazdan zehirlendiği değerlendirilen 3'üncü kişi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 11:44, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:38
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Olayın ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çoban Muhammed Ali Kerim de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler, ikindi vakti Boğazlıyan ilçesine bağlı Çalapverdi köyünde toprağa verilecek.

Öte yandan, ahır sahibi Sinan Budak, bir dönem CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığını yürütmüş ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olmuştu.

- Olay

Boğazlıyan ilçesinde dün, Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Ali Kerim ahırın gübre çukuruna düşmüş, çobanı kurtarmak isterken Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kalmıştı.

Yakındaki inşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve çukurdaki gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırılmış, Sinan Budak ve Veysel Taştan yaşamını yitirmişti.

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