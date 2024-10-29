Köyüne zeytinyağı tesisi kuran girişimci kadın, 15 kişiyi istihdam etti

Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor
Kirayı 20 lira eksik ödeyen kiracıya tahliye kararı
Kirayı 20 lira eksik ödeyen kiracıya tahliye kararı
TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak
TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel ucuz bilet kampanyası
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel ucuz bilet kampanyası
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Okullarda 'Kızılay öğretmeni' dönemi başlıyor
Okullarda 'Kızılay öğretmeni' dönemi başlıyor
Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor
Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor
Ekonominin kasım ajandası yoğun
Ekonominin kasım ajandası yoğun
Erdoğan: Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz
Erdoğan: Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz
Her iki firmadan biri merdiven altı
Her iki firmadan biri merdiven altı
Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı
Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı
Taklitçi Kasımı bekliyor
Taklitçi Kasımı bekliyor
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Ekonomistlerden asgari ücret zammı için çağrı
Ekonomistlerden asgari ücret zammı için çağrı
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'ucuz et' uyarısı!
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'ucuz et' uyarısı!
Yenidoğan çetesi hakkında 350 şikayet geldi
Yenidoğan çetesi hakkında 350 şikayet geldi
Yolcu treni beton pompasına çarptı: 1 makinist öldü
Yolcu treni beton pompasına çarptı: 1 makinist öldü
Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü
Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü
Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel
Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel
Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur
Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur
Bakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptık
Bakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptık
9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor
9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Köyüne zeytinyağı tesisi kuran girişimci kadın, 15 kişiyi istihdam etti

Osmaniye'nin Şekerdere köyüne tesis kuran iş insanı Ayşe Pınar Tümüklü: - "Hedefim bölgede bu tür tesislerin, üreticilerin artması ve Osmaniye'nin zeytinyağında marka olması"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 12:28, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 13:38
Yazdır
Köyüne zeytinyağı tesisi kuran girişimci kadın, 15 kişiyi istihdam etti

Gaziantep'te bir mobilya şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Tümüklü, doğduğu Osmaniye'nin Şekerdere köyünde yetişen zeytinleri ekonomiye kazandırma hedefiyle yatırım yapmaya karar verdi.

Tümüklü, zeytinyağı üretim tesisi kurmak için hazırladığı projeyle Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.

Hibe almaya hak kazanan Tümüklü'nün inşa ettirdiği tesis, geçen ay faaliyete başladı.

Yöre halkından 15 kişinin çalıştığı işletmede, zeytinlerini hasat eden çiftçilere sıkım hizmeti veriliyor.

Markalaşma çalışmalarını sürdüren Tümüklü, kendi yağını iç ve dış pazara sunmayı hedefliyor.

- "Ekipmanlarımızı temin edip zeytinyağlarımızı şişelemeye başlayacağız"

Ayşe Pınar Tümüklü, AA muhabirine, Osmaniye'nin zeytinyağında önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Markalaşmaya ağırlık verdiklerini dile getiren Tümüklü, "Tesisimizde şu an sıkım bölümü çalışıyor. Çiftçilerin zeytinleri, zeytinyağına dönüştürülüyor. Makine ve ekipmanlarımızı kısa sürede temin edip zeytinyağlarımızı şişelemeye başlayacağız." dedi.

Tümüklü, istihdama katkı sunduklarını belirterek, "Tesisimizdeki 15 çalışanımızın 10'u kadın ve hepsi bu köyden. Hedefim bölgede bu tür tesislerin, üreticilerin artması ve Osmaniye'nin zeytinyağında marka olması. Buradaki ağaçlar çok genç, iyi değerlendirilmesi lazım." diye konuştu.

İç ve dış pazardaki tüketicilere ulaşmak istediklerini ifade eden Tümüklü, şöyle konuştu:

"Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Norveç, İngiltere ve Somali'ye yağ numuneleri gönderdik. Bunların haricindeki bazı ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız, bölgemizin zeytinleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayıp ihracat yapmak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber