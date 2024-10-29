Kermes düzenleyip 5 afetzede akranına genç odası hediye ettiler

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından hayata geçirilen kampanya kapsamında Afşin Şehit Dinçer Akkaya Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile "kardeş okul" olan Çorum Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, afetzede arkadaşları için kolları sıvayarak kermes düzenledi. Çorumlu öğrenciler, kermesten elde edilen gelirle satın aldıkları "genç odaları"nı akranlarına gönderdi.

Çorum Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mine Çetin, AA muhabirine, hazırlanan malzemeleri asıl sahipleri olan Afşin'e ulaştırabilmenin sevincini yaşadığını söyledi.

6 Şubat 2023'teki depremler sonrası kardeş oldukları Afşin'deki okulla bağlarının ilk günkü gibi devam ettiğini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Gönül bağımızı devam ettirmek amacıyla acıları, yaralarını sarmak için yılsonu etkinlikleri kapsamında kermes düzenledik. Kermesimizin gelirini de öğrencilerimizin ihtiyaçlarını tespit tedip ona göre hazırlık ve plan yapalım diye Mehmet hocamla görüştük. 5 öğrencimize taşınacakları evde kullanacakları genç odalarını yaptırdık. Bugün de hocamız vasıtasıyla öğrencilerimize teslim ettik. Sevinçliyiz, onların yanında olmak bizim için mutluluk verici. Okulumuzdan öğrencilerimizden selam getirdik. Onlarından da selamını aldık okulumuza götüreceğiz."

Afşin Şehit Dinçer Akkaya Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Akpınar da yaşanan afet sonrası ciddi sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatarak, "kardeş okul" kampanyasıyla bugün verilen desteğin önemine dikkati çekti.

Meslektaşları ve öğrencilerine teşekkür eden Akpınar, "Bu zor günde yanımızda olduklarından dolayı teşekkür ederiz. Daha ileride de İnşallah bu dostluğumuz devam edecek." diye konuştu.