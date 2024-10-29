Yozgat'ta DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama
Yozgat'ta, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 15:44, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:45
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, örgüt üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu M.A. ve M.E.'nin adreslerine, özel harekat polisi destekli operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.