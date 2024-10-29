Kırklareli Barajı'nın su seviyesi kritik seviyeye indi
Kırklareli Barajı'nın su seviyesi, sıcaklık ve yeterince yağış olmaması nedeniyle yüzde 30'a düştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 15:41, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:17
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı.
DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve yeterince yağış olmaması nedeniyle barajın su seviyesinin azaldığı belirtildi.
Kentin içme suyunun da sağlandığı barajın doluluk oranı yüzde 30 olarak ölçüldü.
Depolama hacmi 113 milyon 312 bin metreküp olan barajda 33 milyon 444 bin metreküp su bulunuyor.