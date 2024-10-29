Taklit-tağşiş yapan 2 firma daha açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşüren gıda ürünlerini guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden duyurmaya devam ediyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi de 705 firmadan 814'e çıktı. Güncellenen listeye eklenen 2 gıda şirketinin adı yayınlandı. Diyarbarkır'da bulunan Yöresel Çermik Peynircilik adlı firmanın sosyal medya üzerinden sattığı tulum peynirinde uygunsuzluk tespit edildi.

Tulum peynirinin içinde bitkisel yağ ve natamisin tespit olduğu belirlendi. Mersin'deki Çırpır Doğal Köy Ürünleri adlı şirketin ürettiği zeytinyağı da hileli çıktı.

Zeytinyağında sıkça kullanılan tohum yağı karışımı olduğu açıklandı.

Natamisin nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre; natamisin, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesidir. Natamisin özellikle küf ve maya üremesini engellemek amacıyla kullanılır. Böylece ürünlerin raf ömrü uzatılır ve ürünlerde mikotoksin oluşum riski engellenir. Natamisin, genellikle küf oluşumunu önlemek için kullanılan bir katkı maddesi olsa da, aşırı tüketimi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.