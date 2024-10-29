Hatay'da 6 gündür haber alınamayan çocuk bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 gündür aranan çocuk bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 17:10, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:11
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 gündür aranan çocuk bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre, 23 Ekim'de hakkında kayıp ilanı olan A.F'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma kapsamında, A.F'nin, Numune Mahallesi'nde, 9 ayrı suçtan kaydı bulunan S.C.G'nin yanında olduğunu tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda S.C.G. yakalandı, evde bulunan A.F. de Çocuk Büro Amirliği ekiplerince alındı.