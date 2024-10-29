Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'ne katıldı.

Terörle mücadeleye ilişkin çok önemli mesajlar veren Erdoğan, geçen hafta gerçekleşen TUSAŞ'a yönelik hain saldırıya inat daha fazla çalışacaklarını dile getirdi.

Teröristlere nefes aldırmadıklarının da altını çizen Erdoğan, "Terörün olmadığı ülke, bölge hedefine kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz." dedi.

Erdoğan, savunma sanayii sektörüne de ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

TUSAŞ'A HAİN SALDIRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemiz içinde ve dışında yaşayan tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. 23 Ekim'de TUSAŞ'a hain terör saldırısında şehit olan 5 kardeşimize rahmet niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Terör eyleminde yaralanan 22 kardeşimizin çoğu taburcu edildi. Tedavileri süren 5 kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum.

TUSAŞ çalışanlarımızın yaşadıkları terör saldırısına rağmen dik ve dirayetli duruşu her türlü takdirin üzerindedir. Şehitlerimizin fedakarlıklarıyla güven içinde yaşıyoruz. Hainlere inat daha fazla çalışacağız daha fazla üreteceğiz diyen kahramanlarına ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYORUZ"

Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içinde değiliz. Nerede ülkemize yönelik bir tehdit tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Bunun için tüm araçlardan, her türlü vasıtayı devreye almaktan da çekinmeyiz. Son yıllarda yine terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü örgüte ağır darbeler indirdik.

Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Güneyimizdeki terör yapılanmasını sınır şehirlerimizden uzaklaştırdık. Terörün olmadığı ülke, bölge hedefine kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz.

"HER TÜRLÜ VASITAYI DEVREYE ALACAĞIZ"

Terör baronlarının ve onların patronlarının oyunlarına gelmeyeceğiz. İç cephemizin mukavemetini artırmalıyız. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde inşallah daha nice yüz yıllar boyunca bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız. Bu tür kalleş ve hain eylemler, bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Devletimiz katil sürülerinden de bunların tasmasını elinde tutan ağa babalarından da daha güçlüdür. Hepsinin hakkından gelecek, hepsini tepeleyecek kudrete sahiptir.

Suriye ve Irak'taki terör yuvalarını bölücülerin başlarına geçirerek şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Saldırılar PKK'nın son çırpınışlarıdır.

SAVUNMA SANAYİİ

Yüzde 20'lerde olan savunma sanayii yerlilik oranı yüzde 80'leri geçti. Bine aşkın yerli savunma sanayii projesi ile kendi kendine yeten ülke konumuna geldik. Savunma sanayiimiz Türkiye ekonomisine en yüksek katkısı veren sektörler arasında yer alıyor. Artık geliştirdiğimiz silahları kullanarak tüm sorunları aştık, aşıyoruz.

"İHA PAZARINDA DÜNYANIN AÇIK ARA EN BÜYÜK ÜRETİCİSİYİZ"

İnsansız hava araçları pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz. 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini TUSAŞ'ın aralarında olduğu Türk şirketleri gerçekleştiriyor. Daha önce bize silah verenler attığımız kurşunların çetelesini tutar, bunun hesabını sorardı.

Katmanlı hava savunma sistemlerimizin güvenliğimiz açısından ne kadar hayati önemde olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor.

Topçu iğne yapamıyorduk. Artık kendi geliştirdiğimiz silahları kullanarak tüm bu sorunları aştık, aşıyoruz. Artık İHA'mız, SİHA'mız, AKINCI'mız, KIZILELMA'mız var, var oğlu var. Önümüzdeki dönemde insansız, otonom deniz araçlarından çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine de ağırlık vereceğiz.

Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak. Bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. Düşmanlara korku salan caydırıcılığa ulaşıncaya kadar hiçbir alanı ihmal etmeden hep birlikte çalışacağız.

Tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürene kadar bize durmak yok.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Türk mühendislerin üretip geliştirdiği çok amaçlı helikopter GÖKBEY bugün jandarmanın envanterine girdi.

GÖKBEY, ABD yapımı UH-1 helikopterlerinin yerini alacak.

12 yolcu kapasitesi, 306 km/sa azami hız ve 5+ saat havada kalış süresi ile dikkat çeken GÖKBEY'in üretiminde, geçen günlerde terör saldırısında hayatını kaybeden mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin de görev alması helikopterin önemini artırıyor.