CHP'den Ahmak Davası için yeni başvuru

CHP, kamuoyunda "Ahmak Davası" olarak bilinen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak istenen davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis oturumunda AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un hakimin görev yerinin değiştirilmesine ilişkin "İzah edeceğim neden Samsun'a sürdüğümüzü de izah edeceğim." şeklindeki sözleri üzerine harekete geçildi.

SALI GÜNÜ BAŞVURU GERÇEKLEŞECEK

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, 30 Ekim Salı günü HSK'ya başvuracak.

Davaya bakan ilk hakim Hüseyin Zengin'in başka ile atamasını yapan HSK 1'inci Dairesi üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılmasını talep edilecek.