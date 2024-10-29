Erdoğan GÖKBEY'e imzasını attı, TUSAŞ şehidinin de adını yazdı

Türkiye'nin özgün helikopteri GÖKBEY'in ilk teslimat töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TUSAŞ Merkez Yerleşke'de gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi.

Seri üretimi devam eden ve Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet teslim edilen T625 GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim koşulları ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında milli TS1400 turboşaft motorlarıyla de etkin şekilde icra edebilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 kilometre/saat azami sürate, 20 bin fit servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey'e imzasını attı. Erdoğan, TUSAŞ'a terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazdı.