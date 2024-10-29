Sağlık Bakanı'ndan mülakat ve personel alım açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu mülakat ve personel alımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 yılı için yeni personel alım planlamadıklarını, 2025 yılı içinse net bir sayının henüz belirlenmediğini açıkladı.

Alımlarda mülakat yapılmayacağını vurgulayan Bakan, atamaların yalnızca KPSS puan avantajına göre yapılacağını ifade etti.