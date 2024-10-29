TFF, Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı

TFF'nin paylaştığı videoda Kasımpaşa-Samsunspor ve Başakşehir-Eyüpspor müsabakalarının VAR kayıtları yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net