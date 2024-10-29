Kavgada çelme takılmasıyla yola düştü, üzerinden otomobil geçen genç öldü

Olay, 24 Ekim gecesi Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki alkollü eğlence mekanının önünde meydana geldi. Mekanda müşteri olarak bulunan Hilmi Tunahan Çiçek ile T.K. ve beraberindeki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırasında, kaldırımdaki gruptan kaçmak için yola yönelen Çiçek'e, T.K. çelme taktı. Yola düşen Hilmi Tunahan Çiçek'in üzerinden o sırada seyir halinde olan Y.A. idaresindeki otomobil geçti. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ



Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan Çiçek, tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çiçek'in cenazesi bugün Serdivan ilçesinde, Yazlık Karaboğaz Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili T.K.'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.