Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 00:50, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 00:54
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 9073
Ekli "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.
29 Ekim 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
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