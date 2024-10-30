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Gıdada 4 probleme 3 bakanlık el atacak!

Hal Kanunu değişikliğine ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Üretimin planlı olmamasını, kayıt dışılığı, üreticilerin örgütlenememesini ve hallerin fiziki altyapılarının yetersiz olmasını temel sorun alanları olarak tespit ettik" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 07:26, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 07:34
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Gıdada 4 probleme 3 bakanlık el atacak!

Gıdada fahiş fiyat ve arz güvenliğine ilişkin denetimler sürerken, Hal Yasası'nda ortaya çıkan değişiklik ihtiyacına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temelde 4 problem tespit ettiklerini ve 3 bakanlığın konuyla ilgili çalışma yaptığını söyledi.

Bakan Bolat "Hal Kanunu değişikliğine ilişkin yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilgili bakanlıklar, belediyeler ve sektör temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirdik. Yapılan istişareler sonucunda 'üretimin planlı olmamasını, sektördeki kayıt dışılığı, üreticilerin yeterince örgütlü olmamasını ve toptancı hallerinin fiziki altyapılarının yetersiz olmasını' temel sorun alanları olarak tespit ettik. Bu kapsamda, planlı üretim konusunda Tarım ve Orman Bakanlığımızın, kayıt dışılık konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızın halihazırda çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımızca da sektörden gelen talepler ve uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar da dikkate alınarak hal mevzuatında değişiklik çalışmaları yürütülmekte" dedi.

Hal Kanunu'nun, 2012'de yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Bakan Bolat, söz konusu Kanun ile sebze ve meyvelerin, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makasın azaltılması amacıyla önemli düzenlemeler getirildiğini kaydetti. Bolat, "Bu kapsamda, üreticilerden alınan komisyon oranı yüzde 8 ile sınırlandırılmış, hal içindeki rüsum oranları yüzde 4'ten yüzde 1'e indirilmiş, perakendecilerin üreticilerden doğrudan ürün temin etmesi sağlanarak aracısız satış yapılması mümkün kılınmış, üretici örgütleri hal rüsumundan muaf tutulmuş, hallerdeki iş yerlerinin yüzde 20'si üretici örgütlerine ayrılmış, üretici örgütlerinin hal dışında satış yapabilmeleri imkanı getirilmiş, yalnızca üreticilerin satış yapabileceği üretici pazarlarının kurulması ve semt pazarlarındaki satış yerlerinin yüzde 20'sinin üreticilere ayrılması sağlanmıştı" diye konuştu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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