Bakan Tunç açıkladı: Savcılar GBT'yi mutlaka görmeli

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı reformu ile ilgili çalışmalar tamamlandı, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak" bilgisini verdi. Toplumdaki cezasızlık algısını sona erdireceklerini söyleyen Tunç, yeni yargı paketinde, suç dosyası kabarık kişilerin sokakta serbestçe dolaşmasının önüne geçmek için bir dizi tedbirler alındığını söyledi.

Bakan Tunç, bir gazetecinin "Vatandaş suçlular ile alakalı, '30 dosyası var dışarıda geziyor, suç işliyor, yakalanıyor geri bırakılıyor' diye bir tepkisi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesi lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT'yi de görürse ona göre hareket eder. Buna imkan vermek gerekir" cevabını verdi.

Öte yandan, Tunç'un açıklamalarını değerlendiren Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Avukat Dr. Mehmet Ruşen Gültekin, savcılara GBT sorgusu yapma imkanı verilmesinin önemli avantajlar sağlayacağını söyledi. Gültekin "GBT'nin, cumhuriyet savcısı tarafından da görülebilmesi gerekir; suç soruşturmasında ifadesini almak istediği kişinin sadece sabıka kaydına değil, suç kaydını da görebilmesi lazım. Böyle olursa savcı, 26 suç kaydı olan bir kişi önüne geldiğinde, onun hakkında daha farklı tedbirler almakla ilgili harekete geçme imkanına kavuşur" dedi.