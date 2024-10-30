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Doğal gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı devletten

Elektrik ve doğal gazı vatandaşın evine daha ucuz ulaştırabilmek için kamu bütçesinden 472 milyar lira kaynak ayrıldı. Elektrik ve doğal gazda mesken aboneleri için bu yıl yaklaşık yüzde 60 sübvansiyon uygulayan hükümet, 14,7 trilyon liralık 2025 yılı bütçesinin yüzde 3,1'ini vatandaşa ucuz enerji ulaştırmak için kullanacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 07:42, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 07:51
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Doğal gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı devletten

Vatandaşların elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri amacıyla 2025 yılı bütçesinden 472 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu sene elektrik ve doğal gazda mesken aboneleri için yaklaşık yüzde 60 sübvansiyon uygulanmıştı. Gelecek yıl hanelere sağlanan enerji sübvansiyonu ise 14,7 trilyon liralık 2025 bütçesinin yüzde 3,1'ini oluşturacak.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın ilk 6 ayında Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektrik ve doğal gazı Türkiye sağladı. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uyguladığı 1000 metreküplük doğal gaz satış tarifesi 5,63 lira olarak belirlenmişti.

YÜZDE 60'INI DEVLET KARŞILIYOR

Elektrik ve doğal gazda Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinden verilen destek önümüzdeki yılda da artarak devam edecek. Buna göre, 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ını bu yıl devlet karşılıyor. İhtiyaç sahibi, dar gelirli vatandaşlar ile emekliler enerji desteğinden istifade ediyor. Enerji ihtiyacını karşılayabilecek ve evi daha büyük olan, fazla elektrik kullanan, elektrikli araca sahip veya tüketimi yüksek seviyelerde bulunan vatandaşlar ise bu desteklerden belli ölçeklerde yararlanabiliyor.

Yerli gaz üretimi 6 milyon metreküp
Sakarya Gaz Sahası'nda 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak 6 milyon metreküpün üzerinde üretim seviyesine ulaşıldı. Burası dışında da günlük yaklaşık 1,5 milyon metreküplük üretim de sürüyor. Türkiye'de 20 milyon hanenin yüzde 12-13'lük kısmının ihtiyacı yerel üretimle karşılanıyor. Mayıs ayından itibaren doğal gazda uygulanan ilave sübvansiyon, enerji fiyatlarını belirgin bir şekilde düşürdü. 2022 yılında doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıldı. 2023 yılında doğal gazda sübvansiyon oranı vatandaşlar ve KOBİ'ler için yüzde 73'e, elektrikte sübvansiyon oranı ise mesken aboneleri için birinci kademede yüzde 63'e ulaştı.

Uğur Duyan

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