İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Şüphelilerin İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları belirlendi.

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