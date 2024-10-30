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Brent petrolün varil fiyatı 71,19 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,19 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 09:34, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:37
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Dün 72,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,22 artarak 71,19 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,57 dolardan alıcı buldu.

ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine düştüğünü gösteren veri akışı fiyatların artışını destekliyor. Petrol stoklarındaki artış dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 573 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Ayrıca, ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yapacağı faiz indirimlerinin hızına yönelik daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 74 seviyesinde bulunuyor. Ekonomik hareketliliğin ülkede petrol talebini de olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,52 doların direnç, 70,16 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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