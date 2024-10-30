2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmelere başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 10:40, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:40
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı komisyonda, milletvekilleri değerlendirmelerde bulunuyor.