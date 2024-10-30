HKK'ye pilot adayı muvazzaf subay alınacak
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay istihdam edilmesine ilişkin ilanın yayımlandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 10:57, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:00
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.