Bakan Memişoğlu'ndan TUSAŞ saldırısında yaralananlara dair açıklama

Memişoğlu, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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