Bakan Tunç'tan Esenyurt Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına dair açıklama

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in, terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Soruşturmanın neticesinin beklenmesi gerektiğini söyleyen Tunç, dosyadaki delilleri bilmeden dosyanın içerisindeki durumla alakalı herhangi bir bilgi olmadan konuşmanın doğru olmayacağını vurguladı.

Tunç, "Dolayısıyla dışarıda yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmeler... Bu bir soruşturma, soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu." diye konuştu.