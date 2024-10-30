Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç'tan CHP'nin HSK'ye başvurusuna dair açıklama
Bakan Tunç'tan CHP'nin HSK'ye başvurusuna dair açıklama
'Mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık'
'Mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık'
Erdoğan: Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir
Erdoğan: Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir
Türkiye Kart, kredi kartı olarak da kullanılabilecek
Türkiye Kart, kredi kartı olarak da kullanılabilecek
Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti
Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti
HKK'ye pilot adayı muvazzaf subay alınacak
HKK'ye pilot adayı muvazzaf subay alınacak
Aile hekimleriyle ilgili kritik düzenlemeler yayımlandı
Aile hekimleriyle ilgili kritik düzenlemeler yayımlandı
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in odasındaki aramalar tamamlandı
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in odasındaki aramalar tamamlandı
Ekonomiye güven son 5 ayın zirvesinde
Ekonomiye güven son 5 ayın zirvesinde
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdü
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdü
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 3 şirketi satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 3 şirketi satışa çıkardı
Maliye, işverene prim desteğinde nabız yokluyor
Maliye, işverene prim desteğinde nabız yokluyor
Asgari ücret ne kadar olmalı? İşverenler ne diyor?
Asgari ücret ne kadar olmalı? İşverenler ne diyor?
Doğal gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı devletten
Doğal gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı devletten
Bakan Tunç açıkladı: Savcılar GBT'yi mutlaka görmeli
Bakan Tunç açıkladı: Savcılar GBT'yi mutlaka görmeli
Gıdada 4 probleme 3 bakanlık el atacak!
Gıdada 4 probleme 3 bakanlık el atacak!
CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi
CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi
Taklitçi Kasımı bekliyor
Taklitçi Kasımı bekliyor
'Narin için jandarmanın üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır'
'Narin için jandarmanın üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır'
Denizli'de 6 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı
Denizli'de 6 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
'Gazze'deki insani kriz acil önlem alınmazsa kıtlığa dönüşebilir'
'Gazze'deki insani kriz acil önlem alınmazsa kıtlığa dönüşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç cepheyi sağlam tutalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç cepheyi sağlam tutalım
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Türkiye'nin toplam yol ağı 50 bin kilometreye ulaşacak
Türkiye'nin toplam yol ağı 50 bin kilometreye ulaşacak
UKON et fiyatlarının arttığını duyurdu
UKON et fiyatlarının arttığını duyurdu
Taklit-tağşiş yapan 2 firma daha açıklandı
Taklit-tağşiş yapan 2 firma daha açıklandı
Meclis'te bütçe mesaisi yarın başlıyor
Meclis'te bütçe mesaisi yarın başlıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

'Mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz mülakat yapacağız dediğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma ve benzeri beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 13:13, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 13:13
Yazdır
'Mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. CHP'li vekillerin Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmen atamalarındaki mülakat sistemine yönelik yaptıkları oturma eylemi hakkında konuşan Bakan Tekin, mülakatları tek bir torpil ve kayırma olmaksızın tamamladıklarını söyledi. Bakan Tekin, "Bir kere CHP ya da başkalarına tavsiyemiz; şu öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Biz mülakat yapacağız dediğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma ve benzeri beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca öğretmen arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Yazıktır, öğretmen arkadaşlarımızın duygularıyla, haysiyetleriyle oynamasınlar. Öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakatlarla ilgili torpil, haksızlık, adaletsizlik olduğuna dair tek bir şüphesi varsa komisyonlarla ilgili gerekli itiraz süreçlerini yürütsünler, biz zaten gerekeni yaparız. Kimsenin eylem yapmasına gerek yok" dedi.

"Bir milletvekili olarak randevu isteyene kapım ardına kadar açık"

Milletvekili ünvanı ile randevu isteyenlere kapısının açık olduğunu ifade eden Tekin, "Parti içerisinde birilerine oynasın diye verilen makamları o parti içerisinde oynasınlar, parti dışında o oyuncakların şarjı bitiyor. Milletvekili olarak randevu istedikleri zaman kapım sonuna kadar açık. Oradaki oyuncaklarıyla gelip başkalarının duygularıyla oynamasınlar. Parti içi ünvanlarla benden randevu isteyenlere randevu vermeyeceğimi söyledim. Fakat ben demokrasi ve siyaset bilimi çalışmış bir insanım. Milletvekilliği ünvanına dikkat çeken bir insanım. Bir milletvekili olarak randevu isteyene kapım ardına kadar açık. Fakat parti içerisinde oynasınlar diye verilen oyuncak ünvanlarla randevu isterlerse ona kapım kapalı" açıklamasında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber