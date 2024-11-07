68/B atamalarında 5 hizmet yılının tespitinde kriter

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "derece yükselmesinin usul ve şartları" başlıklı 68'inci maddesinin (B) bendinde yer alan düzenlemeye göre; " Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır."

Bu maddede üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra 5 yıldır. 5 yıllık sürenin hesabında kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınmaktadır.

Başka bir ifade ile bu madde kapsamında örneğin daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda iki önemli şart bulunmaktadır. Birincisi; yükseköğrenim görmüş olmak ikincisi; yükseköğrenim gördükten sonra 5 yıl kamuda memur veya kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmetleri ifa etmiş olmaktır (kamuda en az 5 yıllık hizmet gerekmektedir). Örneğin; yükseköğrenim gördükten sonra yapılan askerlik hizmeti/kamuda geçen memuriyet hizmeti 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaktadır. Yükseköğrenim gördükten önce yapılan askerlik hizmeti/kamuda geçen memuriyet hizmeti 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmamaktadır.

Hangi sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde dikkate alınacağı hususu 657 sayılı Kanunun 36'ıncı maddesinde belirtilmiştir. Memuriyet dışında serbest olarak çalışılan veya resmi veya özel sektörde geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri Sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadroları ve basınla ilgili kadrolar için dikkate alınırken, aynı sürelerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ait kadrolar bakımından kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından dikkate alınmamaktadır.

Konu hakkında aynı minvalde Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 21.11.2018 tarihli 74073113 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır.



